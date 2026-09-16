Лучших общественных помощников полиции определили в Карагандинской области

394 общественных помощника полиции оказывают содействие правоохранительным органам Карагандинской области в профилактике правонарушений и обеспечении общественной безопасности.

При их участии с начала года выявлено более 30 преступлений и свыше 600 административных правонарушений. Лучших представителей городской и сельской местности определили по итогам областного конкурса.

В департаменте полиции Карагандинской области состоялась встреча общественных помощников полиции, в рамках которой подвели итоги областного конкурса и отметили наиболее активных представителей гражданского общества.

В конкурсе приняли участие 12 общественных помощников, занявших первые места на отборочных этапах, прошедших в городах и районах области. Участники представили результаты своей работы, рассказали о проведенных профилактических мероприятиях и достижениях за прошедший год.

Открывая мероприятие, заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскарат Каиров отметил, что общественные помощники являются важным связующим звеном между полицией и населением.

— Сегодня в области насчитывается 394 общественных помощника полиции. При их активном участии выявлено более 30 преступлений и свыше 600 административных правонарушений. Общественные помощники совместно с сотрудниками полиции вносят значительный вклад в профилактику правонарушений и обеспечение общественного порядка. Это наша общая задача, — отметил Жаскарат Каиров.

В ходе мероприятия сотрудники управления общественной безопасности департамента полиции представили результаты деятельности участников конкурса. Особое внимание было уделено их работе по профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка, проведению разъяснительной работы среди населения и своевременному информированию полиции о выявленных нарушениях.

Общественные помощники полиции на постоянной основе взаимодействуют с сотрудниками правоохранительных органов и принимают участие в профилактических мероприятиях. Их активность позволяет оперативнее реагировать на возникающие проблемы, повышать уровень правовой грамотности граждан и укреплять взаимодействие полиции с населением.

По итогам конкурса всем участникам были вручены благодарственные письма начальника департамента полиции Карагандинской области. Их вклад в обеспечение общественной безопасности и активную гражданскую позицию были отмечены на областном уровне.

В номинации “Лучший общественный помощник полиции в сельской местности” первое место занял общественный помощник Нуринского районного отдела полиции Тулеген Есмуканов.

В номинации “Лучший общественный помощник полиции в городской местности” победителем стала общественный помощник из города Балхаша Анар Адамбекова.

Для Анар Адамбековой участие в конкурсе стало возможностью поделиться опытом и представить результаты совместной работы с сотрудниками полиции.

— Эта награда — оценка проделанной нами работы. В дальнейшем мы продолжим совместно с сотрудниками полиции работать на благо общественного порядка и спокойствия граждан, — сказала Анар Адамбекова.

Теперь победительнице предстоит представить Карагандинскую область на республиканском конкурсе среди общественных помощников полиции.

Проведение таких мероприятий способствует повышению роли общественности в профилактике правонарушений и укреплению партнерства между гражданами и полицией. Ведь обеспечение правопорядка и безопасности — это общая ответственность, основанная на принципе “Закон и порядок”.