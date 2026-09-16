Незаконное культивирование наркосодержащих растений пресечено в Алматинской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2026" сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области при координации прокуратуры пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

В ходе осмотра обнаружен и изъят 881 куст растений, внешне схожих с коноплей, с явными признаками культивирования.

По подозрению в совершении данного правонарушения задержан 44-летний мужчина.

Установлено, что около двух месяцев он самостоятельно выращивал растения, осуществляя за ними уход и полив.

Факт зарегистрирован по части 3 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, пояснив, что выращивал растения для личного употребления, без цели сбыта.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Полиция напоминает: незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет уголовную ответственность.