Транспортная полиция обеспечивает безопасность пассажиров на объектах LRT в Астане

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на объектах легкорельсового транспорта “Tarlan Astana” осуществляют сотрудники отдела полиции на объектах LRT Департамента полиции на транспорте. Линия LRT общей протяженностью более 22 километров соединяет ключевые транспортные узлы столицы — от железнодорожного вокзала до аэропорта.

Как отметил первый заместитель начальника управления полиции на транспорте на станции Астана Беслан Нациев, на каждой из 18 станций LRT посменно дежурят сотрудники транспортной полиции. Дополнительные наряды ежедневно проводят сквозные обходы вагонов во время движения поездов. В состав суточного наряда также входят инспекторы-кинологи со служебными собаками, которые осматривают вагоны и станции.

По его словам, ежедневно услугами легкорельсового транспорта пользуются в среднем около 70 тысяч граждан.

В связи с высокой интенсивностью пассажиропотока особое внимание уделяется укреплению правопорядка и профилактике правонарушений, а также проведению разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

При этом активно используются технические средства, в том числе системы видеонаблюдения, сигнализации и колонны экстренной связи. На сегодняшний день в каждом вагоне установлено восемь камер видеонаблюдения, еще две камеры размещены с внешней стороны подвижного состава.

— За истекший период на объектах LRT зарегистрировано три уголовных правонарушения, по всем фактам проведены досудебные расследования. Кроме того, выявлено 37 административных правонарушений. К числу частых правонарушений относятся случаи мелкого хулиганства и появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Своим поведением данные лица нарушили общественный порядок и поставили под угрозу безопасность пассажиров. В связи с этим напоминаем, что LRT является объектом повышенной опасности, и нахождение на его территории в нетрезвом виде угрожает безопасности как самого пассажира, так и окружающих, — резюмировал он.

Недавно на станции “Аэропорт” сотрудники полиции выявили и задержали гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привлекал к себе внимание неадекватным поведением, чем нарушал общественный порядок. Правонарушитель привлечен к ответственности.

— Транспортная полиция не только следит за правопорядком, но и помогает пассажирам возвращать забытые ими вещи. С момента запуска столичного LRT владельцам вернули уже более 200 утерянных предметов. Совместно с сотрудниками ТОО “City Transportation Systems” и профильными службами мы продолжаем заботиться о безопасности пассажиров и предупреждать правонарушения, — добавил он.