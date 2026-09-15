Конкурс "Парасатты полицей" прошел в Астане

В департаменте полиции города Астаны состоялся городской конкурс “Парасатты полицей” среди сотрудников полиции. В этот день привычная рабочая атмосфера сменилась сценой, творчеством и хорошим настроением. За звание лучших встретились девять команд районных подразделений.

Конкурс призван популяризировать государственный язык среди сотрудников полиции, повышать его статус и создавать условия для его активного использования в повседневной и служебной жизни. Важное место занимает и развитие культуры речи — умение говорить грамотно, выразительно и уважительно.

Участники продемонстрировали творческие способности, артистизм и смекалку, выполняли конкурсные задания, связанные с профессиональной терминологией и использованием государственного языка. Каждый коллектив постарался показать свою индивидуальность и удивить зрителей.

Вместе с конкурсными заданиями в зале царила по-настоящему праздничная атмосфера. Сотрудники поддерживали друг друга, болели за свои команды и с юмором воспринимали происходящее на сцене. Для многих это стало возможностью раскрыть таланты, которые в обычные служебные будни остаются незаметными.

В столичном департаменте полиции состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса. Начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев наградил участников, занявших призовые места, отметив их активность, творческий подход и вклад в популяризацию государственного языка.

По итогам конкурса главный приз — Гран-при — завоевала команда УП района Нура. Первое место заняла команда Полка патрульной полиции, второе место — команда УП района Сарайшык, третье место — команда УП района Сарыарка. Другим участникам также вручили награды в специальных номинациях за индивидуальность, творческий подход, артистизм и активное участие в конкурсе.

“Парасатты полицей” — это не только конкурс, но и возможность объединить коллектив вокруг общих ценностей: уважения к государственному языку, любви к Родине, патриотизма, ответственности и верности служебному долгу.

Конкурс в очередной раз показал, что служебная форма объединяет людей не только на работе, но и в стремлении развиваться, поддерживать друг друга и с гордостью представлять свою профессию.