Полицейские пресекли деятельность браконьеров в Караганде

В Караганде на Спасском шоссе сотрудники криминальной и природоохранной полиции департамента полиции области совместно с сотрудниками полка патрульной полиции города Караганды остановили автомашину под управлением 39-летнего карагандинца.

В автомашине полицейские обнаружили два огнестрельных и одно пневматическое ружья, 27 патронов для гладкоствольного оружия и две банки с шариками для пневматики, а также несколько строительных мешков с мясом дикого животного, предположительно архара.

В ходе проверки полицейские установили, что на пневматическую винтовку отсутствуют правоустанавливающие документы, как и разрешение на охоту. Остальное оружие зарегистрировано на 42-летнего пассажира. В настоящее время возбуждены уголовные дела и назначены необходимые экспертизы. Вещественные доказательства изъяты.

В Карагандинской области подобные рейды проводятся регулярно. Найденное мясо, по предварительным данным, принадлежит архару, который занесен в Красную книгу Казахстана. Добыча такого животного является серьезным экологическим преступлением.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Экспертиза, назначенная по делу, определит точный вид животного и происхождение мяса. Владельцу пневматической винтовки без документов грозит ответственность за хранение оружия без разрешения, а пассажиру — за соучастие в браконьерстве.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что охота и оборот оружия строго регулируются законодательством. За незаконную добычу редких видов животных предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Данный случай станет еще одним примером того, что браконьерство в регионе не остается безнаказанным.