Дрон помог выявить более 100 нарушений ПДД в Туркестанской области

В целях усиления контроля за безопасностью дорожного движения в Туркестанской области используются беспилотные летательные аппараты. С их помощью в ходе рейда выявлено более 100 правонарушений.

Так, сотрудники отдела полиции Сузакского района провели рейдовое мероприятие с использованием дрона для выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения.

К примеру, на одной из улиц водитель автомобиля Changan управлял транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности. Полицейские зафиксировали правонарушение и приняли административные меры в соответствии с законодательством.

Всего в ходе рейда выявлено более 100 правонарушений. Среди них — неиспользование ремней безопасности и мотошлемов, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также требований дорожных знаков и дорожной разметки.

Сотрудники полиции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, всегда использовать ремни безопасности и ответственно относиться к требованиям безопасности на дороге.