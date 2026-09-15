Автофестиваль "Дерби" в рамках акции "Астана — город без наркотиков" прошел в столице

В столице состоялся автомобильный фестиваль "Дерби", объединивший любителей автоспорта и зрителей из разных регионов Казахстана.

Яркое автошоу прошло при поддержке акимата города Астаны. Организатором выступил президент Федерации автомотоспорта, член Совета по профилактике наркоправонарушений при департаменте полиции города Астаны.

В рамках фестиваля состоялась профилактическая акция "Астана — город без наркотиков!", направленная на предупреждение наркоправонарушений и популяризацию здорового и активного образа жизни. Участникам и зрителям напомнили о последствиях употребления и распространения наркотиков, а также призвали молодежь выбирать безопасные и созидательные формы досуга.

Департамент полиции поддерживает инициативы, которые объединяют спорт, активный отдых и общественную профилактику. Такие мероприятия позволяют говорить с молодежью на понятном ей языке, формируют ответственное отношение к своему выбору и создают альтернативу деструктивному досугу.

Полиция отмечает важность совместных инициатив с представителями спортивного сообщества, общественных организаций и активными гражданами в формировании культуры "Закон и порядок" и создании безопасной городской среды.