Камеры помогли выявить около10 тысяч нарушений правил благоустройства в области Абай

Камеры видеонаблюдения помогают полицейским выявлять нарушителей, загрязняющих дворы, улицы и другие общественные места.

За нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов зарегистрировано 9 916 фактов. Еще 851 факт связан с загрязнением мест общего пользования.

Для охраны общественного порядка используется 1 931 камера видеонаблюдения, из них 1 013 установлены во дворах жилых домов. Записи помогают устанавливать нарушителей и привлекать их к ответственности.

Совместно с местными исполнительными органами ликвидированы 73 стихийные свалки.

Полиция напоминает: улица, двор или контейнерная площадка — не место для бесконтрольного складирования отходов.

Не выбрасывайте мусор в неположенных местах и не оставайтесь равнодушными к нарушениям. Чистота города начинается с ответственности каждого.

https://youtu.be/Sj-Iv4Up3og?si=T7fnr1wjus3yyor3