Студентам напомнили об ответственности и рисках вовлечения в правонарушения в ВКО

В новом учебном году для студентов важно не только получать знания по выбранной специальности, но и понимать, как защитить себя от опасных ситуаций и не стать участником правонарушения.

Оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности Мади Калиакпаров, и участковый инспектор по делам несовершеннолетних Нурасыл Долдаханов, поговорили со студентами о рисках, с которыми молодые люди могут столкнуться в повседневной жизни.

Особое внимание уделили теме наркотиков — ответственности за употребление, хранение и распространение запрещенных веществ, а также опасности предложений "легкого заработка", которые могут привести к вовлечению в противоправную деятельность.

Кроме того, полицейские рассказали об основных административных правонарушениях и последствиях их совершения, напомнили о правилах безопасного поведения и ответили на вопросы студентов.

Встреча прошла в два потока. Для первокурсников это была возможность не просто услышать о законе, а напрямую спросить о том, что действительно может пригодиться в повседневной жизни.

Главное — понимать возможные последствия своих решений заранее, а не тогда, когда исправить ситуацию уже будет сложно.