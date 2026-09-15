Секунды могли решить все: в Павлодаре полицейские спасли девушку

Своевременные и решительные действия участковых инспекторов полиции Южного отдела полиции управления полиции города Павлодара помогли предотвратить трагедию.

Участковые инспекторы 15-го опорного пункта Азамат Акимжанов и Алмаз Сагадатов прибыли по вызову, поступившему в связи с тем, что девушка находилась на балконе девятого этажа.

К моменту прибытия полицейских девушка уже находилась за пределами ограждения балкона, одной ногой опираясь на конструкцию. Любое неосторожное движение могло привести к трагическим последствиям.

Оценив ситуацию, участковый инспектор Азамат Акимжанов незамедлительно предпринял решительные действия и успел схватить девушку. Совместно с коллегой они оттащили ее от края и переместили в безопасное место.

После этого девушку передали прибывшим медикам. В настоящее время она находится под наблюдением специалистов и получает необходимую помощь.

Профессионализм, выдержка и смелость полицейских в считанные секунды помогли сохранить жизнь и предотвратить трагедию.

Полиция напоминает: если вы заметили человека, находящегося в опасности, не оставайтесь в стороне. Незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы. В подобных ситуациях каждая секунда может иметь решающее значение.