Детям напомнили о правилах дорожной безопасности в области Жетысу

В рамках акции "Внимание, дети!" в школе-лицее №29 для учащихся начальных классов провели интерактивное занятие по безопасности дорожного движения.

Основной целью мероприятия стало формирование у детей навыков безопасного поведения на улице и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Занятие прошло в увлекательном игровом формате. Школьники повторили правила дорожного движения, познакомились с дорожными знаками и закрепили знания о безопасном переходе проезжей части.

Особое внимание уделили безопасному маршруту "Дом — школа — дом". Вместе с детьми разобрали их ежедневный путь в школу, определили безопасные места для перехода дороги и вспомнили основные правила поведения вблизи проезжей части.

Игровой формат позволил сделать занятие интересным и понятным для детей. В ходе выполнения заданий школьники активно участвовали в обсуждении и закрепляли важные правила дорожной безопасности.

Проведение подобных профилактических мероприятий способствует формированию у детей ответственного отношения к собственной безопасности и помогает предупреждать детский дорожный травматизм.