От вымогательств до сбыта наркотиков: МВД пресекло деятельность 22 преступных групп

Вымогательства, грабежи, мошенничества и сбыт наркотиков. За религиозными лозунгами нередко скрываются преступления, направленные на наживу. Их участники используют радикальные идеи, чтобы оправдать насилие и посягательства на имущество людей иных вероисповеданий.

Министерство внутренних дел продолжает реализацию принципа "Закон и порядок", пресекает деятельность таких групп и противодействует распространению экстремизма и терроризма.

С начала года органы внутренних дел пресекли деятельность 22 преступных групп, участники которых прикрывались религиозно-экстремистскими идеями. В их составе задержаны 64 человека.

Они совершали вымогательства, мошенничества и грабежи, занимались браконьерством и сбытом наркотиков. Для преступной деятельности хранили огнестрельное оружие.

Такие группы действовали в разных регионах страны, в том числе в Алматы, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

Так, в Алматы четверо приверженцев радикальных религиозных идей похитили у жителя города 7,5 млн тг. Виновные приговором суда осуждены к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет.

В Петропавловске раскрыты четыре эпизода мошенничества, совершенные приверженкой радикальной религиозной идеологии. Общий ущерб превысил 2 млн тг. Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы.

В Павлодаре местный житель, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, совершил 17 эпизодов мошенничества. Ущерб составил более 8 млн тг. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы.

Всего органы внутренних дел раскрыли 155 преступлений корыстно-насильственного характера, совершенных приверженцами идей религиозного экстремизма.

Из незаконного оборота изъяты 114 единиц огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, 7 гранат, более 1 600 боеприпасов и свыше 32 кг наркотиков.

Наряду с этим полиция выявляет и пресекает экстремистские и террористические преступления, в том числе распространение радикальной идеологии в интернете.

В Актобе житель города публично разжигал религиозную рознь в социальных сетях, оскорбляя представителей других вероисповеданий. Он осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В другом случае в Актобе задержан радикально настроенный молодой человек, планировавший насильственные акции. За пропаганду терроризма суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

В Туркестанской области задержан сторонник радикальной религиозной идеологии, который активно распространял в интернете идеи международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана". Он осужден на 7 лет лишения свободы.

Религиозные убеждения не могут служить оправданием преступлений, насилия и разжигания вражды.

МВД продолжает работу по защите граждан, пресечению преступной деятельности и недопущению распространения идеологии насилия и религиозного превосходства. Эта работа направлена на обеспечение безопасности и поддержание порядка в обществе.