Полицейские напомнили детям о безопасности на дороге в Петропавловске

В Qyzyljar Creative Center в Петропавловске прошел семейный праздник, приуроченный ко Дню семьи. Для детей и родителей подготовили эстафеты, конкурсы, концертную программу с аниматорами и подарки.

Гостями мероприятия стали сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Петропавловска. Стражи порядка порадовали юных участников знакомством со служебными автомобилями и напомнили о правилах безопасного поведения на дороге.

Статистика последних лет показывает: в среднем две трети несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, были пассажирами транспортных средств. Это лишний раз подчеркивает ответственность взрослых. Следует неукоснительно соблюдать требования ПДД за рулем и обязательно использовать детские удерживающие устройства.

С начала года в Петропавловске зарегистрировано 51 ДТП с участием несовершеннолетних. Обеспечение безопасности детей — важная составляющая реализации концепции "Закон и порядок". Полицейские на постоянной основе проводят разъяснительные и профилактические встречи.