Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при поступлении в вуз в ВКО

Житель Усть-Каменогорска намеревался поступить в медицинский университет, однако стал жертвой мошенничества. За содействие в поступлении ему пообещали помочь с оформлением необходимых документов и зачислением в вуз.

Как установили полицейские, подозреваемый представился потерпевшему вымышленным именем и заверил его, что имеет возможность оказать содействие в поступлении. Доверившись обещаниям, молодой человек передал ему необходимые документы и денежные средства в размере 3 млн тг.

Однако обещанная помощь оказана не была. Документы в университет не поступили, зачисление не состоялось, а полученные денежные средства подозреваемый потерпевшему не вернул.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция предупреждает: обещания оказать содействие в поступлении, трудоустройстве или решении иных вопросов за денежное вознаграждение могут быть частью мошеннической схемы.

Не передавайте деньги и документы неизвестным лицам, проверяйте информацию и пользуйтесь только официальным порядком подачи документов.