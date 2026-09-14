Факты запуска пиротехники, нарушавшие покой граждан, пресечены в столице

В Астане сотрудники полиции принимают меры по пресечению нарушений общественного порядка, связанных с запуском пиротехнических изделий в ночное время.

В рамках рассмотрения обращений граждан и проведения профилактических мероприятий сотрудники полиции установили лиц, допустивших запуск салютов во дворах жилых домов и вблизи жилых зон.

Так, через омниканальную систему поступило обращение о запуске салюта во дворе одного из жилых домов по улице Шамши Калдаякова. В ходе проверки сотрудники полиции установили 20-летнего Арсена Алданаева. По решению суда он привлечен к ответственности за совершение мелкого хулиганства и подвергнут аресту сроком на пять суток.

В другом случае на улице Темирбека Жургенова был зафиксирован запуск пиротехнических изделий. Участковые инспекторы полиции установили 19-летнего Нурасыла Султамбекова, который, как установлено в ходе проверки, запустил салют во время празднования дня рождения своей девушки.

Кроме того, на территории района Алматы зафиксирован факт запуска пиротехнических изделий в ночное время. Около полуночи возле одного из ресторанов 19-летний Айдынбек Куранбекулы осуществил запуск пиротехники, сопровождавшийся яркими световыми эффектами, чем нарушил общественный порядок и покой окружающих.

По данному факту молодой человек привлечен к ответственности за совершение мелкого хулиганства. Решением суда ему назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Полиция напоминает, что запуск пиротехнических изделий в жилых зонах и в ночное время может нарушать покой граждан и повлечь административную ответственность.

Жителям столицы рекомендуется соблюдать установленные правила использования пиротехники, учитывать интересы окружающих и не допускать действий, нарушающих общественный порядок.