Полицейские провели лекцию для учащихся класса "Жас сақшы" в Астане

В Астане продолжается работа по повышению правовой грамотности подрастающего поколения и усилению патриотического воспитания.

В рамках этой работы в классе "Жас сақшы" общеобразовательной школы № 16 имени Турар Айбергеновой была организована познавательная лекция с участием начальника отдела управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Астаны А. Бану.

В ходе встречи учащимся разъяснили нормы законодательства Республики Казахстан, вопросы соблюдения общественного порядка, профилактики правонарушений и гражданской ответственности. Кроме того, было отмечено значение формирования правовой культуры у подростков.

В ходе лекции также разъяснили вопросы ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере образования, физической культуры и спорта в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Представитель полиции подчеркнул, что соблюдение требований закона является обязанностью каждого гражданина, а также привел конкретные примеры последствий совершения правонарушений. Подростки смогли задать интересующие их вопросы и обменяться мнениями на правовые темы.

Основная цель работы с классами "Жас сақшы" — формирование у подрастающего поколения патриотических чувств, любви к Родине, уважения к закону и общественному порядку.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят подобные встречи и продолжат работу, направленную на повышение правовой грамотности подростков и профилактику правонарушений.