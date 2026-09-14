В столице в рамках реализации концепции "Закон и порядок" состоялась встреча для учащихся и педагогов, объединившая более 600 школьников. В ходе встречи сотрудники департамента полиции, прокуратуры и ДЧС провели для участников лекции по актуальным вопросам безопасности.

Особое внимание уделили профилактике наркоправонарушений среди несовершеннолетних. Школьникам рассказали о рисках вовлечения в незаконный оборот наркотиков, опасности необдуманных поступков и предусмотренной законодательством ответственности. Отдельно разъяснили, как распознать опасные предложения в интернете и почему обещания легкого заработка могут привести к серьезным последствиям.

Перед школьниками также выступил член Совета по профилактике наркоправонарушений при департаменте полиции города Астаны Мирзада Сейткали. Он подробно остановился на рисках вовлечения подростков в противоправную деятельность, рассказал о факторах, которые могут сделать школьников уязвимыми перед подобными предложениями, и о том, как противостоять давлению и не поддаваться на провокации.

Профилактика наркоугрозы требует совместной работы. Полиция на постоянной основе проводит профилактические встречи во всех школах города, взаимодействуя с учащимися и педагогами. Такие встречи направлены на то, чтобы своевременно предупредить подростков о существующих рисках и помочь им сделать правильный и безопасный выбор.

Работа по профилактике наркоправонарушений среди несовершеннолетних продолжается.