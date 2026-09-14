79 краж велосипедов зарегистрировано с начала года в Павлодарской области

Велосипед — довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед оставляют без присмотра или пристегивают замком, который может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники.

Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 79 краж велосипедов.

Что сделать, чтобы не стать жертвой кражи велосипеда?

Единственный гарантированный способ — не оставлять велосипед без присмотра. Используйте надежный замок с металлическим тросом. Пометьте самые важные запасные части. Храните технический паспорт и сделайте фотографию своего двухколесного друга.

Если вы потеряли транспортное средство, действуйте быстро: сразу же сообщите в полицию, зафиксируйте время происшествия, осмотрите окрестности на наличие камер видеонаблюдения и постарайтесь найти свидетелей. Запишите их контактные данные.

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.