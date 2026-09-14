Спецоперация: в Жамбылской области ликвидирована крупная плантация конопли

В рамках республиканского ОПМ "Қарасора-2026" сотрудники полиции при поддержке бойцов Национальной гвардии провели спецоперацию по ликвидации крупной наркоплантации в Жамбылской области.

В предпесковой зоне региона обнаружена замаскированная плантация индийской конопли, оснащенная автономным электроснабжением и системой орошения.

Ключевую роль в обнаружении скрытого объекта сыграла воздушная разведка. Благодаря применению беспилотных летательных аппаратов и слаженным действиям оперативников удалось застигнуть подозреваемого на месте совершения противоправного деяния.

Им оказался 40-летний, ранее неоднократно судимый житель города Тараза, который культивировал запрещенные растения для их последующей переработки и оптовой продажи за пределами региона.

В ходе обыска изъяты 50 двухметровых кустов конопли, 438 кг марихуаны, упаковочные материалы и специальное агрооборудование.

Особое внимание оперативников привлек обнаруженный пистолет Макарова с патронами и сбитыми номерами. Также изъяты ружье "Байкал" 12-го калибра, боеприпасы к нему, а также внедорожник, на котором перевозилось сырье.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям 300 и 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконное культивирование наркотиков и хранение оружия.

Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.