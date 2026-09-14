Военнослужащие Нацгвардии могут контролировать свое питание с помощью ИИ

Военнослужащие воинской части 5510 Национальной гвардии МВД РК в Кокшетау теперь могут узнать, сколько белков, жиров и углеводов они получили во время завтрака, обеда или ужина, а также оценить каждое блюдо.

Эти данные становятся частью цифровой аналитики, которая позволяет учитывать пищевые предпочтения личного состава и при необходимости корректировать меню. Такой подход реализуется по поручению заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова. Работу системы обеспечивает отечественный программно-аппаратный комплекс “E-Qamqorlyq” с использованием искусственного интеллекта.

На линии раздачи установлен FoodPos — устройство, которое с помощью локального искусственного интеллекта распознает блюда на подносе военнослужащего, определяет их количество и показывает калорийность, а также содержание белков, жиров и углеводов.

При этом система предусматривает обратную связь. После приема пищи военнослужащий может оценить качество питания. Если определенные блюда регулярно получают низкие оценки или значительная их часть остается недоеденной, эти данные могут учитываться при формировании последующего меню. Иными словами, мнение военнослужащего становится одним из инструментов совершенствования его рациона.

За первые месяцы пилотного проекта через цифровую панель обратной связи Q-Voice поступило порядка 1,5 тысячи оценок.

Система контролирует и другие процессы, связанные с организацией питания: от закупки и хранения продуктов до соблюдения санитарных требований и допуска сотрудников пищеблока к работе. В частности, Q-Store ведет складской учет и контролирует сроки хранения продуктов, Q-HACCP — температуру, влажность и санитарные нормы, а Q-Staff — рабочее время и медицинские допуски персонала.

“E-Qamqorlyq” сейчас проходит апробацию в воинской части 5510. При подтверждении эффективности проекта данный опыт планируется использовать и в других воинских частях Национальной гвардии.