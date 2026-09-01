В День знаний начальник ДП Астаны поздравил школьников с началом учебного года

Сегодня для тысяч школьников Астаны прозвенел первый звонок, открыв новую страницу учебного года. Особенно волнительным этот день стал для первоклассников, которые впервые переступили порог школы.

В День знаний руководящий состав департамента полиции города Астаны посетил столичные школы, где вместе с педагогами, учащимися и родителями разделил атмосферу одного из самых важных школьных праздников.

Начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, посетил школу-лицей №60. Здесь состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года.

В рамках визита начальник столичной полиции встретился с учащимися класса “Жас сақшы” — школьниками, которые уже сегодня проявляют интерес к службе, правопорядку и ответственности.

Особое внимание Марат Тулебаев уделил первоклассникам. Поздравив ребят с их первым 1 сентября, он пожелал им любознательности, успехов в учебе, новых друзей и ярких школьных лет.

В течение учебного года сотрудники полиции продолжат взаимодействие со школами столицы. В образовательных учреждениях проводятся профилактические встречи и тематические занятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения, правовой грамотности и ответственного отношения к собственным поступкам.

Сегодня же — день, когда школьные двери вновь открылись, коридоры наполнились голосами детей, а для кого-то началась совершенно новая глава.