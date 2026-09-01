Безопасность с первого звонка: в школах Карагандинской области стартовал новый учебный год

В День знаний полицейские провели для школьников уроки безопасности и рассказали, как защитить себя на дороге, в интернете и в повседневной жизни.

Новый учебный год в школах Карагандинской области начался не только с праздничных линеек, но и с важных уроков безопасности. В День знаний сотрудники полиции встретились с учащимися и педагогами, напомнив детям простые, но жизненно важные правила, которые помогают избежать опасных ситуаций.

Особое внимание полицейские уделили безопасности детей на дорогах и в интернете, профилактике правонарушений и буллинга, а также правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для полиции региона День знаний стал отправной точкой масштабной профилактической работы, которая будет продолжаться на протяжении всего учебного года. Руководство департамента полиции Карагандинской области во главе с начальником департамента Негметом Исмагуловым посетило ряд организаций образования и поздравило школьников и педагогов с началом нового учебного года.

Во время встреч полицейские говорили с детьми не только о правилах, но и о реальных рисках, с которыми они могут столкнуться каждый день: как безопасно перейти дорогу, почему нельзя доверять незнакомцам, какие сведения нельзя публиковать в интернете и как действовать, если кто-то пытается вовлечь их в противоправные действия.

— Безопасность — это общая ответственность каждого из нас. Искренне поздравляю всех ребят, которые сегодня впервые переступили школьный порог, с началом нового учебного года! Желаю вам успехов в учебе, высоких целей и исполнения самых заветных мечтаний. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны в интернете и не допускайте правонарушений. Если возникла опасная ситуация, не бойтесь обратиться за помощью к взрослым или сотрудникам полиции, — отметил Негмет Исмагулов.

Сегодня в Карагандинской области функционируют 420 организаций образования, где в новом учебном году будут обучаться более 176 тысяч школьников.

Чтобы безопасность детей не ограничивалась одним днем, сотрудники полиции на постоянной основе проводят в школах профилактические и разъяснительные мероприятия. В центре внимания — безопасность на дорогах, предупреждение буллинга и правонарушений, цифровая безопасность и обучение детей алгоритмам действий в чрезвычайных ситуациях.

Одним из знаковых событий Дня знаний стало открытие класса “Жас сақшы” в школе имени Жакыпа Акбаева города Караганды.

В специальном классе будут обучаться школьники 9–11 классов. Для них это возможность не только получить дополнительные правовые знания, но и ближе познакомиться с профессией сотрудника правоохранительных органов.

На протяжении учебного года подростки будут изучать основы правоохранительной деятельности, знакомиться с различными направлениями работы полиции и получать практическое представление о службе в органах внутренних дел.

Сотрудники департамента полиции будут сопровождать ребят в течение всего учебного года, помогая им получить не только теоретические знания, но и практические навыки.

“Жас сақшы” — это больше, чем специализированный класс. Это площадка, где формируются дисциплина, ответственность, уважение к закону и активная гражданская позиция.

Для полиции безопасность ребенка — не разовая акция и не задача только первого учебного дня. Это системная работа, которая продолжается каждый день — на дороге, в школе, во дворе и в цифровой среде.

Главная задача — сделать так, чтобы каждый ребенок возвращался домой целым и невредимым.