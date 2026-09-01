Новый полицейский класс “Жас сақшы” открылся в ЗКО

В школе имени Л. Кылышева Шынгырлауского района состоялось торжественное открытие класса “Жас сақшы”.

В День знаний для учащихся школы имени Л. Кылышева Шынгырлауского района прозвенел первый звонок. В этот же день в образовательном учреждении состоялось открытие нового класса “Жас сақшы”.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Кадыржан Сагын. Он встретился с воспитанниками нового класса и поздравил их с началом учебного года.

— Класс “Жас сақшы” — это не просто класс. Это среда, которая учит дисциплине, ответственности, любви к Родине и служению народу. Жизненный путь Шакиржана Гайнутдинова, чье имя носит этот класс, является для вас большим примером. Носить имя человека, который защищал Родину, а затем служил в органах внутренних дел, обеспечивая спокойствие и безопасность граждан, — это большая честь и ответственность. Будьте достойны оказанного вам доверия, хорошо учитесь и вырастайте достойными гражданами, приносящими пользу своей стране, — отметил Кадыржан Сагын.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония принятия присяги учащимися, вступившими в ряды “Жас сақшы”. Школьники принесли клятву, пообещав соблюдать дисциплину, стремиться к знаниям, любить Родину и честно служить своей стране.

Новый класс стал седьмым классом “Жас сақшы”, открытым в Западно-Казахстанской области. В нем будут обучаться 16 учащихся. Основное внимание здесь будет уделяться повышению правовой грамотности школьников, а также формированию у них патриотизма, ответственности, дисциплины и активной гражданской позиции.

Классу присвоено имя Гайнутдинова Шакиржана Шамсутдиновича — ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, много лет прослужившего в отделе полиции Шынгырлауского района.

Шакиржан Шамсутдинович защищал Родину в годы войны, а после ее окончания посвятил свою жизнь службе в органах внутренних дел, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За заслуги он был награжден медалями “За отвагу” и “Отечественной войны”.

На открытие класса был приглашен сын ветерана Яшнур Шәкіржанұлы. Он выразил благодарность за то, что классу присвоено имя его отца, и пожелал юным воспитанникам успехов в учебе и достойного жизненного пути.

Открытие класса “Жас сақшы” имени Шакиржана Гайнутдинова станет важным шагом в патриотическом и правовом воспитании подрастающего поколения. Здесь школьники смогут не только получать знания, но и развивать чувство ответственности, дисциплинированность, гражданскую активность и готовность служить своей стране.