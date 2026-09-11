Полицейские в СКО рассказали подросткам, как не стать жертвой и соучастником преступления

Как защититься, если тебя преследует незнакомец в темном проулке? Как не оказаться на скамье подсудимых, если хотел “просто пошутить”? Руководители и опытные сотрудники подразделений департамента полиции Северо-Казахстанской области отвечают на вопросы подростков в школах и колледжах.

Начальник управления общественной безопасности ДП СКО Алибек Габдуллин посетил Высший строительно-экономический колледж. Его аудиторией стали около 270 первокурсников. Он рассказал о последствиях необдуманных поступков, продемонстрировал фильм об исправительных учреждениях, где отбывают наказание подростки, совершившие преступления.

Особый акцент он сделал на профилактике буллинга и сталкинга — травли и навязчивого преследования. Обсудили и дропперство — передачу своих банковских карт, счетов или иных платежных средств третьим лицам за вознаграждение.

На те же темы беседовали сотрудники специальной и профессиональной подготовки ДП СКО со студентами Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Беседа перешла в практическую плоскость, когда один из студентов спросил, что делать, если незнакомец преследует его в темном переулке.

Офицеры УСПП разобрали ситуацию, показали базовые приемы самозащиты, подчеркнув, что в позднее время следует избегать безлюдных мест и по возможности находиться в безопасных, людных и освещенных местах. Следует избегать опасного контакта, постараться оказаться в людном и освещенном месте, при необходимости — вызвать полицию. Это легко сделать посредством сервиса “Закон и порядок” или приложения “102”.

Полицейские отмечают: профилактический разговор со школьниками и студентами должен быть не формальной лекцией, а возможностью обсудить реальные ситуации и дать ответы на вопросы, которые волнуют подростков. Разъяснительная работа проводится полицейскими на постоянной основе и усилена в рамках оперативно-профилактических мероприятий “Внимание: дети!” и “Подростковый контроль”.