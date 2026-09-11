Более 50 полицейских стали донорами в Алматы

На распространенное в социальных сетях обращение с просьбой помочь ребенку откликнулись сотрудники полиции Алматы.

Более 50 бойцов специального отряда быстрого реагирования департамента полиции города Алматы сегодня стали донорами крови. Каждый из них пришел с одной целью — поддержать маленького пациента, которому сейчас особенно нужна помощь.

Полицейские ежедневно выполняют задачи, требующие выдержки, мужества и готовности прийти на помощь. Но сегодня их помощь потребовалась в другом качестве — как доноров, способных подарить человеку самое ценное — шанс на жизнь.

Командир специального отряда быстрого реагирования ДП Алматы Азамат Исергужин отметил, что решение поддержать ребенка было принято без колебаний.

— Когда речь идет о жизни и здоровье ребенка, не может быть равнодушия. Мы увидели обращение и решили, что должны помочь. Для каждого из наших сотрудников это не просто сдача крови — это возможность сделать что-то действительно важное для маленького человека и его семьи. Надеемся, что наша кровь поможет ребенку пройти этот непростой период и обязательно пойти на поправку, — сказал Азамат Исергужин.

В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что сотрудники полиции готовы поддерживать граждан не только в рамках служебных обязанностей.

Помощь, человеческое участие и готовность прийти на выручку — ценности, которые объединяют людей независимо от профессии.