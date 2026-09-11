Юным защитникам порядка показали работу полиции в Экибастузе

В рамках реализации идеологии “Закон и порядок” для учащихся класса “Жас сақшы” организовали познавательную экскурсию в управление полиции города Экибастуза.

Ребят встретил начальник управления полиции города Экибастуза Толеген Кудайбергенов. Он рассказал школьникам о работе сотрудников полиции, а также провел прямой эфир, в ходе которого познакомил юных гостей с основными направлениями деятельности правоохранительного органа.

Особый интерес у школьников вызвал центр оперативного управления. Ребятам продемонстрировали камеры видеонаблюдения и рассказали, как с их помощью сотрудники полиции следят за общественным порядком, оперативно реагируют на происшествия и обеспечивают безопасность жителей города.

Познавательной стала и экскурсия в музей полиции. Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Бибигуль Исаева познакомила ребят с историей правоохранительной службы, рассказала о ветеранах и традициях органов внутренних дел.

Большое впечатление на школьников произвела встреча с сотрудниками криминалистической службы. Специалисты продемонстрировали современное оборудование, используемое при осмотре мест происшествий, сборе доказательств и раскрытии преступлений. Ребята смогли увидеть работу криминалистов и больше узнать об этой важной и ответственной профессии.

Затем для учащихся класса “Жас сақшы” организовали демонстрацию работы сотрудников СОБР. Полицейские рассказали о своей службе и продемонстрировали специальное вооружение. Под руководством сотрудников школьники смогли попробовать разобрать и собрать учебный автомат, соблюдая необходимые правила безопасности.

Не менее интересной стала демонстрация служебного автомобиля следственно-оперативной группы. Школьникам рассказали о его оснащении и роли при выезде сотрудников полиции на место происшествия. Ребята смогли не только осмотреть автомобиль, но и побывать внутри него.

Экскурсия стала для юных участников класса “Жас сақшы” не только интересным знакомством с работой полиции, но и важным шагом в формировании правовой культуры, уважительного отношения к закону и осознанного понимания принципов “Закон и порядок”.