Полиция предупреждает о новых схемах интернет-мошенничества в области Абай

С начала года в области Абай более 680 человек пострадали от интернет-мошенничества. Для обмана граждан злоумышленники используют телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети и технологии искусственного интеллекта.

Одна из распространенных схем — звонки от имени сотрудников банков, полиции или других организаций. Мошенники сообщают о якобы “подозрительной операции”, просят назвать SMS-код, убеждают оформить кредит или перевести деньги на “безопасный счет”. Иногда для убедительности во время видеозвонков используются форма и атрибуты, имитирующие сотрудников правоохранительных органов.

Еще одна схема — фальшивые инвестиционные платформы и предложения вложиться в криптовалюту. В социальных сетях гражданам обещают “гарантированный доход”, а в рекламе могут использовать созданные с помощью ИИ видео с известными людьми. После первого взноса жертве показывают фиктивную “прибыль”, а затем требуют переводить все больше денег.

Департамент полиции области Абай предупреждает:

никому не сообщайте SMS-коды, данные банковских карт, логины и пароли;

не переводите деньги на так называемые “безопасные счета”;

не доверяйте обещаниям легкого и гарантированного заработка;

при подозрительном звонке прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком или полицией.

Мошенники торопят — вы не спешите. Одна проверка может сохранить ваши сбережения.