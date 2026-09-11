ЦОУ работают во всех районах ВКО: безопасность — под цифровым контролем

В Восточно-Казахстанской области центры оперативного управления созданы и работают во всех районах региона, обеспечивая круглосуточный мониторинг общественной обстановки.

ЦОУ объединяют видеонаблюдение, современные технологии видеоаналитики и оперативное реагирование полиции. Информация поступает в режиме реального времени, что позволяет сотрудникам своевременно оценивать ситуацию и при необходимости направлять ближайшие наряды.

Но главная задача цифровых технологий — не только зафиксировать уже произошедшее, а помочь полиции работать на опережение. Видеоаналитика позволяет своевременно обратить внимание на нестандартные ситуации и предотвратить их дальнейшее развитие.

Получаемая информация также используется для анализа обстановки: выявляются участки, требующие повышенного внимания, что позволяет точнее выстраивать профилактическую работу.

При этом технологии остаются инструментом в руках сотрудников полиции. Они помогают быстрее получить информацию, оценить ситуацию и принять решение.

Сегодня ЦОУ формируют единую цифровую систему безопасности во всех районах ВКО. Ее задача проста — раньше увидеть проблему, быстрее отреагировать и не допустить правонарушения.