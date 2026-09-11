Профилактика ДТП с участием сельскохозяйственных животных усилена в области Жетысу

В Жетысу продолжается профилактическая работа, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных и обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Сотрудники административной полиции департамента полиции области совместно с представителями дорожных служб проводят разъяснительную работу с владельцами скота и руководителями крестьянских хозяйств.

Особое внимание уделяется безопасности в темное время суток. Владельцам скота разъясняют необходимость использования световозвращающих жилетов при перегоне животных вдоль дорог, а также оснащения самого скота световозвращающими элементами.

Кроме того, владельцам напоминают о необходимости не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на проезжую часть.

Профилактические меры направлены прежде всего на предотвращение ситуаций, когда внезапный выход скота на дорогу может создать угрозу для жизни и здоровья людей и привести к дорожно-транспортному происшествию.

С начала года за нарушения, связанные с выпуском и выгулом скота с нарушением установленных требований, к административной ответственности привлечено 1810 владельцев.

Полиция призывает владельцев скота ответственно относиться к его содержанию и соблюдать требования безопасности. Своевременные меры предосторожности помогают предотвратить аварийные ситуации и сохранить человеческие жизни.