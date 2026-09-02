167 рейдов по обеспечению безопасности детей проведено в области Абай

В области Абай проводится профилактическая работа по обеспечению безопасности детей и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности Ержан Акбаев.

По словам Ержана Акбаева, с 15 августа по 30 сентября в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Внимание, дети!”.

— В целях предупреждения безнадзорности детей и несчастных случаев проведено 167 рейдов. 78 из них были направлены на профилактику случаев выпадения детей из окон, 89 — на обеспечение безопасности на водоемах, — отметил Ержан Акбаев.

Кроме того, проведено 36 профилактических мероприятий с социально уязвимыми семьями, выявлено четыре ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий организовано шесть мероприятий, еще девять мероприятий проведено в целях профилактики наркопреступности среди подростков.

В ходе профилактических рейдов в органы внутренних дел доставлено 609 несовершеннолетних. Из них 32 — за нахождение без присмотра и без определенного места жительства, один подросток — в связи с совершением преступления. По фактам административных правонарушений выявлено 576 несовершеннолетних.

Большинство правонарушений связано с нахождением детей в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей. Пресечено 550 фактов нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища. Из них 541 факт связан с нахождением вне жилища с 23:00 до 06:00, еще девять — с нахождением в ночное время в развлекательных заведениях без законных представителей.

Кроме того, проверена безопасность дорожного движения на территориях, прилегающих к организациям образования. По выявленным нарушениям внесено 109 предписаний об устранении недостатков.