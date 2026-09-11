Казахстан и Турция подписали соглашение о реадмиссии

На полях встречи министров внутренних дел стран ОТГ в Астане состоялись двусторонние переговоры министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова и министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи.

Главным итогом встречи стало подписание соглашения о реадмиссии между Казахстаном и Турцией. Документ укрепляет правовую основу взаимодействия двух стран в миграционной сфере и определяет порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории государств.

В ходе переговоров Ержан Саденов и Мустафа Чифтчи обсудили дальнейшее развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран. В центре внимания — противодействие транснациональной и киберпреступности, розыск, миграционная безопасность, подготовка кадров и прямое взаимодействие профильных подразделений.

— Казахстан и Турцию связывают братские отношения и высокий уровень доверия. Сегодня это выражается и в конкретном взаимодействии наших ведомств. Подписанное соглашение — еще один практический шаг в укреплении сотрудничества, — отметил Ержан Саденов.

Стороны договорились и дальше развивать прямые контакты между подразделениями, обмениваться опытом и усиливать совместную работу по актуальным вопросам безопасности.