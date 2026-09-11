33 молодых сотрудника полиции приняли присягу в Кокшетау

В Кокшетау прошел ежегодный слет молодых сотрудников полиции. Для тех, кто только начинает службу в органах внутренних дел, этот день стал важной вехой, знаменующей начало самостоятельного профессионального пути.

Слет традиционно прошел в несколько этапов. Первым и наиболее значимым из них стала торжественная церемония принятия присяги. В этот знаменательный день клятву верности службе принесли 33 молодых сотрудника полиции.

В числе тех, кто принял присягу, — молодые участковые инспекторы полиции, патрульные полицейские, бойцы специального отряда быстрого реагирования и сотрудники административных служб. Для каждого из них принятие присяги стало не просто торжественным событием, а началом большой ответственности за безопасность граждан и соблюдение закона.

Торжественную церемонию приняли заместители начальника департамента полиции.

С важным событием в начале служебного пути молодых сотрудников поздравил первый руководитель департамента Нурсултан Мукашев. Он пожелал новобранцам успехов в службе, выдержки, профессионализма и достойного выполнения служебного долга.

Особую значимость мероприятию придала церемония возложения цветов к мемориалу памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Вместе с руководством департамента и ветеранами органов внутренних дел молодые сотрудники почтили память старших коллег, которые отдали свои жизни в борьбе с преступностью, защищая закон и безопасность граждан.