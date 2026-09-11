Guard Next: Оркестр Национальной гвардии подарил карагандинцам музыкальный вечер

Вечером в Центральном парке Караганды прозвучала музыка в исполнении Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии МВД РК.

Концерт под открытым небом состоялся в рамках музыкального проекта Guard Next и стал неожиданным музыкальным сюрпризом для горожан, пришедших на вечернюю прогулку.

На концерте под открытым небом военные музыканты исполнили популярные песни казахстанской эстрады, а также военно-патриотические произведения.

Знакомые мелодии быстро объединили зрителей: кто-то подпевал музыкантам, кто-то снимал выступление на телефон, а кто-то просто наслаждался музыкой и поддерживал артистов аплодисментами. Профессиональное мастерство и сценическая культура военных музыкантов получили теплый отклик у карагандинцев.

Музыкальные композиции звучали не со сцены концертного зала, а прямо в центре города, превратив обычную прогулку в небольшой музыкальный праздник. Во время программы гвардейцы уделили внимание и самым юным зрителям.

Guard Next — проект, направленный на популяризацию оркестровой музыки и знакомство широкой аудитории с современным звучанием военных оркестров. В рамках проекта Образцово-показательный оркестр уже выступал с концертами под открытым небом для жителей Астаны и Петропавловска.

Отметим, что музыкальный проект Guard Next продолжает развиваться. Концерты в его рамках проходят в различных городах страны, а также на площадках высших учебных заведений.