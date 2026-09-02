Более 9 тысяч экологических правонарушений пресечено с начала года в области Абай

В области Абай системно продолжается республиканская экологическая акция “Таза Қазақстан”, направленная на улучшение санитарного состояния территорий, обеспечение общественного порядка и формирование экологической культуры среди населения.

С начала года сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов нарушения правил санитарного содержания и благоустройства территорий области. Особое внимание уделяется общественным местам, дворовым территориям, улицам и местам массового отдыха граждан.

В результате проведенной работы пресечено 9 151 правонарушение, из них:

— 786 фактов загрязнения мест общего пользования;

— 8 365 фактов нарушения правил благоустройства населенных пунктов.

В профилактике правонарушений важную роль также играют камеры видеонаблюдения центра оперативного управления. Благодаря камерам, установленным в общественных местах, санитарное состояние территорий и общественный порядок находятся под постоянным контролем. Система видеонаблюдения позволяет не только оперативно выявлять правонарушения, но и предупреждать их, а также своевременно принимать соответствующие меры.

Полиция призывает граждан соблюдать чистоту окружающей среды, бережно относиться к общественным местам, соблюдать правила благоустройства и не допускать правонарушений.