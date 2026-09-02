Вопросы безопасности учащихся в новом учебном году обсудили в Туркестанской области

В преддверии нового учебного года в департаменте полиции Туркестанской области состоялось расширенное семинар-совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности учащихся, профилактики правонарушений и поддержания общественного порядка.

В мероприятии под председательством заместителя начальника департамента полиции Б. Жанаева приняли участие представитель Комитета национальной безопасности Т. Аширбаев, представители областного управления образования, ответственные сотрудники полиции, руководители организаций образования и частных охранных организаций.

В ходе совещания рассмотрены вопросы соблюдения требований безопасности в образовательных учреждениях, усиления мер по обеспечению безопасности учащихся и педагогов, а также алгоритмы оперативных и слаженных действий в случае возникновения террористической угрозы.

Руководителям частных охранных организаций даны конкретные поручения по повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников, регулярному проведению учебно-тренировочных занятий, строгому соблюдению требований безопасности и укреплению взаимодействия с органами полиции.

По итогам встречи участники договорились продолжить работу по усилению профилактических и охранных мер, направленных на создание безопасной среды для учащихся и педагогов.