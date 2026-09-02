37 эпизодов мошенничества: в Петропавловске задержан подозреваемый

В Петропавловске полицейские установили подозреваемого в серии мошенничеств, связанных с деятельностью одной из станций технического обслуживания.

По данным следствия, с августа прошлого года граждане обращались в СТО, оплачивали автозапчасти и услуги по ремонту автомобилей, однако обязательства перед рядом клиентов не выполнялись либо выполнялись не в полном объеме. Суммы ущерба нередко составляли сотни тысяч тенге, а по одному из эпизодов превысили 1,5 млн тенге.

Автовладельцы не обращались в правоохранительные органы сразу, рассчитывая урегулировать вопросы ремонта напрямую. Оперативники управления криминальной полиции ДП СКО сопоставили поступающие заявления, установили серийный характер обмана и вышли на подозреваемого. Установлено, что фактической организацией работы станции занимался 26-летний горожанин, хотя официально ее директором являлся другой человек.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. В уголовном деле фигурирует 37 эпизодов мошенничества. Полицейские устанавливают круг потерпевших и все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

В управлении криминальной полиции напоминают: чтобы не стать жертвой подобных схем, оформляйте договор оказания услуг, требуйте фискальные чеки и акты приема-передачи запчастей. Не переводите крупные суммы на личные карты работников — оплата должна осуществляться через кассу или официальный счет СТО. Если сроки исполнения обязательств затягиваются, а исполнитель избегает контактов, незамедлительно обращайтесь в полицию.