Полицейские выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в ВКО

Сотрудники Уланского отдела полиции выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В доме 52-летнего жителя сельской местности полицейские обнаружили оружие и боеприпасы — одноствольный обрез охотничьего гладкоствольного ружья, сигнальный револьвер и около 50 патронов.

Мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы остались ему от покойного брата. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов влекут уголовную ответственность. Обнаружив оружие или боеприпасы, не следует прикасаться к ним или пытаться самостоятельно их перемещать — необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Безопасность начинается с соблюдения закона: любое оружие должно храниться и использоваться только в установленном законодательством порядке.