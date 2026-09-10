Противодействие торговле людьми и незаконной миграции стало отдельным направлением встречи министров внутренних дел стран ОТГ в Астане.

С начала года в МВД Казахстана пресечено 85 фактов торговли людьми и ликвидировано 9 каналов незаконной миграции.

При этом акцент делается не только на раскрытии таких преступлений. В стране организована системная профилактическая работа и защита пострадавших. Совместно с Международной организацией по миграции ООН разработан и утвержден алгоритм действий по выявлению жертв торговли людьми.

Особое внимание на встрече уделили новым способам, которые используются для организации незаконной миграции.

— Преступные группы используют различные схемы легализации мигрантов — фиктивное трудоустройство, регистрацию по месту пребывания, подложные приглашения. Такие схемы зачастую выходят за пределы одной страны, поэтому и противодействовать им необходимо сообща, — отметил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

В этой связи глава МВД Казахстана предложил коллегам наладить регулярный обмен оперативной информацией о каналах незаконной миграции, их организаторах и перевозчиках, а также о жертвах торговли людьми.

Отдельное предложение касается трудовой миграции. Ержан Саденов призвал уделять особое внимание выявлению признаков эксплуатации среди трудовых мигрантов и проводить совместные мероприятия в этом направлении.

— Наша общая задача — не просто пресекать отдельные факты, а выявлять всю цепочку: от организаторов и посредников до тех, кто непосредственно занимается эксплуатацией людей. И самое главное — вовремя выявлять и защищать самих жертв, — подчеркнул министр.