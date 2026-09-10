В Астане прошла встреча министров внутренних дел стран Организации тюркских государств.

По итогам встречи главы делегаций подписали совместное коммюнике, закрепив основные договоренности по дальнейшему взаимодействию министерств внутренних дел.

В течение встречи стороны предметно обсудили розыск преступников, киберпреступность, транснациональную организованную преступность, экстремизм и терроризм, торговлю людьми и незаконную миграцию.

Главный результат — договоренности о более тесном прямом взаимодействии профильных служб, оперативном обмене информацией и проведении совместных мероприятий.

— Сегодня мы говорили не просто о намерениях. За нашим взаимодействием уже стоят раскрытые преступления, задержанные разыскиваемые и пресеченные преступные схемы. Теперь важно, чтобы все достигнутые договоренности работали на практике, — отметил Ержан Саденов.

Министр подчеркнул, что Казахстан готов и дальше активно развивать практическое сотрудничество правоохранительных органов тюркских государств.

— У наших стран общие интересы в сфере безопасности. И чем быстрее и слаженнее работают наши ведомства, тем сложнее преступникам использовать государственные границы в своих интересах, — сказал глава МВД Казахстана.

Подписанное в Астане коммюнике станет основой для дальнейшей совместной работы МВД стран ОТГ по ключевым направлениям борьбы с преступностью.