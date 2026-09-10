МВД стран – членов ОТГ усиливает совместную борьбу с киберпреступностью

Противодействие киберпреступности стало одним из ключевых вопросов встречи министров внутренних дел стран ОТГ в Астане.

Страны уже ведут совместную практическую работу по выявлению транснациональных преступных схем, обмену оперативной информацией и пресечению интернет-мошенничества.

Так, во взаимодействии с Кыргызстаном пресечен международный канал поставки в Казахстан SIM-боксов. Совместно с Узбекистаном задержан организатор дропперской сети. Есть конкретные результаты взаимодействия с Азербайджаном. С Турцией ведется обмен опытом между профильными подразделениями.

— Киберпреступность не имеет границ. Поэтому здесь особенно важна совместная работа: быстрый обмен информацией, прямые контакты наших подразделений и общие подходы к новым угрозам, — отметил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

Отдельное внимание министры уделили новым рискам, связанным с развитием искусственного интеллекта и его использованием в преступных целях.

МВД Казахстана предложило более детально обсудить использование искусственного интеллекта преступниками и новые способы противодействия таким угрозам на предстоящей международной конференции, которая пройдет в Астане в начале ноября.

По инициативе Ержана Саденова к этой работе предложено шире подключить профильные подразделения стран ОТГ, чтобы совместно вырабатывать практические решения против новых видов киберугроз.