МВД стран — членов ОТГ усиливает взаимодействие против транснациональной преступности

Противодействие транснациональной организованной преступности, экстремизму и терроризму стало одним из ключевых вопросов встречи министров внутренних дел стран ОТГ в Астане.

Современные преступные группы действуют сразу в нескольких странах, используют цифровые технологии, меняют маршруты и способы конспирации. Поэтому особое значение приобретает прямое взаимодействие правоохранительных органов разных государств.

Один из примеров такой работы — раскрытие при содействии турецких коллег убийства гражданина Казахстана, совершенного в Стамбуле.

Отдельное внимание министры уделили противодействию экстремизму и терроризму. С начала года МВД Казахстана задержало и выдворило из страны 145 иностранцев — приверженцев радикальных идей.

Есть результаты и международного взаимодействия. По запросам казахстанской стороны азербайджанскими коллегами в Баку задержан религиозный радикал, причастный к ряду преступлений. В Узбекистане задержан разыскиваемый Казахстаном за пропаганду терроризма и участие в организованной преступной группе, в Кыргызстане — за разжигание социальной розни.

— Сегодня многие угрозы выходят за пределы одной страны. Поэтому здесь особенно важны прямые контакты наших служб и своевременный обмен информацией. Только совместная работа позволяет оперативно находить и задерживать тех, кто пытается скрыться за рубежом, — отметил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

Казахстанская сторона предложила усилить оперативный обмен информацией и прямое взаимодействие профильных подразделений стран ОТГ по вопросам транснациональной преступности, экстремизма и терроризма.