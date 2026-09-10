Страны – члены ОТГ усилят совместный розыск преступников

В Астане министры внутренних дел стран ОТГ обсудили усиление совместной работы по розыску лиц, скрывающихся от уголовного преследования.

Только с прошлого года МВД Казахстана разыскало для партнеров по ОТГ 344 преступника. В свою очередь, при содействии зарубежных коллег установлены 82 лица, разыскиваемые Казахстаном.

Отдельный акцент сделан на более оперативном обмене информацией, прямом взаимодействии профильных служб и использовании возможностей полицейских атташе.

— Преступность не признает границ. Поэтому и противодействовать ей мы должны сообща. Здесь важны скорость обмена информацией, доверие между нашими службами и конкретный результат, — отметил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

Глава МВД Казахстана призвал коллег активнее использовать уже действующие механизмы сотрудничества, укреплять прямые контакты оперативных подразделений и возможности полицейских атташе.