В Астане началась встреча министров внутренних дел стран — членов ОТГ

Под председательством министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова в Астане началась встреча глав МВД государств — участников Организации тюркских государств.

В центре повестки — взаимодействие по розыску преступников, противодействие киберпреступности, транснациональной организованной преступности, экстремизму, торговле людьми и незаконной миграции.

Главный акцент — на практическом взаимодействии и конкретных совместных решениях.