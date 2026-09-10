Киберполицейские помогли пенсионерке сохранить 3 млн тенге в Павлодарской области

Благодаря оперативным действиям сотрудников Киберполиции управления полиции города Экибастуза пенсионерке удалось сохранить 3 млн тенге, которые она собиралась перевести мошенникам.

Женщина была убеждена, что переводит деньги в Грузию для оплаты лечения. Сотрудники Народного банка, заметив подозрительные обстоятельства операции, своевременно заблокировали перевод и сообщили клиентке о возможном мошенничестве.

К ситуации подключились сотрудники Киберпола. Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего, объяснили женщине, что она стала объектом мошеннической схемы, и помогли предотвратить потерю денежных средств.

В результате совместных действий полиции и сотрудников банка перевод не состоялся. Пенсионерка сохранила свои сбережения.

— Я очень благодарна сотрудникам полиции и Народного банка. Они вовремя заметили, что что-то не так, помогли мне разобраться и уберегли мои деньги, — рассказала женщина.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность. Мошенники часто используют предлоги, связанные с лечением, безопасностью родственников или срочной необходимостью перевода денег. Не выполняйте указания неизвестных лиц и при малейших сомнениях прекращайте разговор и обращайтесь в полицию.