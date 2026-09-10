Более 250 подростков приняли участие в акции "Будущее без наркотиков" в Таразе

В Таразе состоялась акция “Будущее без наркотиков”, объединившая более 250 учащихся специализированной военной школы-интерната для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы.

Во встрече приняли участие сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, специалисты центра кинологической службы и представители Молодежного ресурсного центра.

Подросткам рассказали о последствиях употребления наркотиков, ответственности за участие в их незаконном обороте, а также о том, как распознавать опасные предложения. Отдельное внимание уделили личной ответственности и осознанному выбору.

Участникам также показали профилактический фильм МВД РК “Не книжные закладки”.

Одной из самых зрелищных частей встречи стала демонстрация работы специалистов центра кинологической службы. Служебные собаки продемонстрировали навыки обнаружения наркотических и взрывчатых веществ, поиска пропавших людей и задержания условного правонарушителя.

Мероприятие прошло в рамках принципа “Закон и порядок” и было направлено на повышение правовой грамотности подростков, профилактику употребления наркотиков и популяризацию здорового образа жизни.