Дрон помог выявить грубое нарушение ПДД в Туркестанской области

Полицейские продолжают активно использовать современные технологии для обеспечения безопасности дорожного движения. В Келесском районе в ходе профилактического мероприятия с помощью беспилотного летательного аппарата выявлен водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения.

На трассе Жибек жолы — Жетысай сотрудники полиции с использованием дрона зафиксировали автомобиль Mitsubishi, водитель которого выехал на полосу встречного движения.

29-летний водитель совершил опасный маневр, создав реальную угрозу для других участников дорожного движения.

Благодаря своевременному выявлению правонарушения удалось предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие. В отношении водителя приняты меры в соответствии с законодательством, с ним проведена профилактическая и разъяснительная работа.

Всего в ходе рейдовых мероприятий пресечено 65 нарушений правил дорожного движения, в том числе управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, незаконная перевозка пассажиров, управление автомобилем без государственного регистрационного номерного знака и другие нарушения.

По итогам профилактической работы 7 транспортных средств водворены на специализированную стоянку.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, не совершать опасных маневров и помнить, что от ответственности каждого водителя зависят безопасность и жизнь других людей.