Полицейские усилили контроль за безопасностью школьников в Мангистауской области

С началом учебного года сотрудники полиции усилили работу по обеспечению безопасности школьников на дорогах.

Ежедневно в часы, когда дети направляются на занятия и возвращаются домой, наряды полиции дежурят вблизи организаций образования. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и участкам с интенсивным движением транспорта.

Сотрудники полиции помогают детям безопасно переходить дорогу, контролируют соблюдение правил водителями и своевременно пресекают нарушения, которые могут создать угрозу для школьников.

Дежурство организовано в наиболее загруженные часы: с 07:30 до 08:10, с 12:30 до 13:30 и с 18:30 до 19:30.

Главная задача такой работы — не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием детей и обеспечить их безопасный путь в школу и домой.

Полиция обращается к водителям: вблизи школ снижайте скорость, не отвлекайтесь за рулем и будьте особенно внимательны на пешеходных переходах.

Безопасность ребенка на дороге начинается с ответственности каждого взрослого.