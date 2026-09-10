Полицейские усилили контроль за безопасностью школьников в Мангистауской области
С началом учебного года сотрудники полиции усилили работу по обеспечению безопасности школьников на дорогах.
Ежедневно в часы, когда дети направляются на занятия и возвращаются домой, наряды полиции дежурят вблизи организаций образования. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и участкам с интенсивным движением транспорта.
Сотрудники полиции помогают детям безопасно переходить дорогу, контролируют соблюдение правил водителями и своевременно пресекают нарушения, которые могут создать угрозу для школьников.
Дежурство организовано в наиболее загруженные часы: с 07:30 до 08:10, с 12:30 до 13:30 и с 18:30 до 19:30.
Главная задача такой работы — не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием детей и обеспечить их безопасный путь в школу и домой.
Полиция обращается к водителям: вблизи школ снижайте скорость, не отвлекайтесь за рулем и будьте особенно внимательны на пешеходных переходах.
Безопасность ребенка на дороге начинается с ответственности каждого взрослого.