Полицейские привлекли к ответственности нарушителя тишины в Астане

В Астане сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по предупреждению и пресечению фактов нарушения тишины и покоя граждан.

В полицию поступило обращение от жителя города о том, что возле одного из жилых домов по проспекту Абая неизвестные лица громко включили музыку в автомобиле и нарушали тишину.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили факт правонарушения. В ходе проверки установлено, что владельцем автомобиля является 34-летний гражданин.

Мужчина привлечен к ответственности.

Отметим, что с начала года в столице выявлено около 45 тысяч фактов нарушения тишины.

Полиция призывает граждан соблюдать тишину в ночное время, не мешать отдыху окружающих и уважать требования общественного порядка.

Соблюдение тишины — общая ответственность.