Полицейские изъяли 215 электронных сигарет и 31 упаковку снюса в Актау

Сотрудники криминальной полиции в 28А микрорайоне Актау остановили автомобиль Changan. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 64 электронные сигареты WAKA.

В рамках дальнейших мероприятий сотрудники криминальной полиции провели обыск в одном из гаражей, расположенных в промышленной зоне города. В результате были обнаружены и изъяты еще 151 электронная сигарета, а также 31 упаковка снюса.

Таким образом, всего сотрудниками полиции изъято 215 электронных сигарет и 31 упаковка снюса.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Полиция напоминает о необходимости соблюдения требований законодательства и предупреждает об ответственности за незаконный оборот запрещенной продукции.