МВД продолжает системную работу по противодействию наркопреступности в рамках реализации принципа "Закон и Порядок".

За 10 месяцев 2026 года выявлено 6,5 тысячи наркоправонарушений, в том числе более 3 тысяч наркопреступлений. В незаконный оборот не допущено свыше 32 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ. Пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Задержаны 10 лидеров и 43 участника ОПГ. Ликвидированы 23 нарколаборатории и 94 фитолаборатории. Выявлено 147 фактов контрабанды наркотиков. В рамках международного сотрудничества проведены две внешние контролируемые поставки, на территории страны - 18.

- Усилено противодействие наркобизнесу в цифровом пространстве. В систему "Кибернадзор" внесено порядка 30 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом, заблокировано более 11 тысяч сайтов и почти 14 тысяч карт-счетов на сумму свыше 283 млн тенге. МВД продолжит комплексную работу по пресечению наркопреступности, - отметил представитель пресс-службы МВД Мадияр Сейтжагыпар.